Передозировка мороженым может быть опасным для здоровья взрослых людей.

Об этом пишет ТАСС.

По информации, нормальная доза сладкого льда для взрослого человека – 2 порции в неделю. В ином случае он рискует получить воспаление дыхательных путей: фарингит, ларингит, ангину и другие болезни.

Отмечается, что такие воспалительные заболевания угрожают только тем людям, которые живут в холодном климате.

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