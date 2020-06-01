"Смертельная" сладость: почему мороженное опасно для взрослых [ Редактировать ]
Передозировка мороженым может быть опасным для здоровья взрослых людей.
Об этом пишет ТАСС.
По информации, нормальная доза сладкого льда для взрослого человека – 2 порции в неделю. В ином случае он рискует получить воспаление дыхательных путей: фарингит, ларингит, ангину и другие болезни.
Отмечается, что такие воспалительные заболевания угрожают только тем людям, которые живут в холодном климате.
Читайте также, в Испании девочка отравилась мороженным на отдыхе. У ребенка была аллергия, что и привело к трагедии.
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