Без нових випадків коронавірусу! У двох областях України не зафіксували нових інфікувань. Це Кіровоградська та Чернігівська області.

Водночас загалом по Україні - хворих побільшало. За останню добу коронавірус діагностували у понад восьми сотень людей. Шістдесят із них діти.

Від початку епідемії інфекцію підтвердили у п'ятдесяти дев'яти тисяч пацієнтів. Із них 30 тисяч одужали, майже півтори тисячі - померли. "Рекордсменами" із захворюваності залишаються Львівська, Закарпатська області та Київ. Також у МОЗ вкотре проанонсували підвищення зарплат медикам.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: