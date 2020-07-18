На Кіровоградщині та Чернігівщині не зафіксували нових випадків COVID-19 [ Редактировать ]
Без нових випадків коронавірусу! У двох областях України не зафіксували нових інфікувань. Це Кіровоградська та Чернігівська області.
Водночас загалом по Україні - хворих побільшало. За останню добу коронавірус діагностували у понад восьми сотень людей. Шістдесят із них діти.
Від початку епідемії інфекцію підтвердили у п'ятдесяти дев'яти тисяч пацієнтів. Із них 30 тисяч одужали, майже півтори тисячі - померли. "Рекордсменами" із захворюваності залишаються Львівська, Закарпатська області та Київ. Також у МОЗ вкотре проанонсували підвищення зарплат медикам.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Зарплата фельдшера, медичної сестри вищої категорії. яка працює в одній із бригад швидкої допомоги вона складає біля п'яти з половиною тисяч гривень. Це просто неприпустимі речі. Саме тому ми з першого вересня піднімаємо заробітну плату всім нашим працівникам. Лікарям, середньому медичному персоналу, молодшому медичному персоналу.
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