После смертельного ДТП, в котором погибли сразу 6 человек, которое произошло 18 июня, в Одесской области ввели круглосуточный патруль. Правоохранители будут контролировать все аварийно-опасные участки дорог международного и регионального значения. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Правоохранители будут контролировать соблюдение водителями правил дорожного движения и выявлять нарушителей, которые превышают скорость и создают опасные ситуации.

Также усилится контроль за поведением детей на улично-дорожной сети, чтобы предотвратить их травмирование

Стоит отметить, что правоохранители будут также проводить разъяснительную работу с участниками дорожного движения.

Напомним, в Одесской области произошла жуткая смертельная авария.

Как мы ранее сообщали, под Киевом произошло смертельное ДТП.