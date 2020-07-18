В Одесской области ввели круглосуточный патруль: названа причина [ Редактировать ]
После смертельного ДТП, в котором погибли сразу 6 человек, которое произошло 18 июня, в Одесской области ввели круглосуточный патруль. Правоохранители будут контролировать все аварийно-опасные участки дорог международного и регионального значения. Об этом сообщает полиция Одесской области.
Правоохранители будут контролировать соблюдение водителями правил дорожного движения и выявлять нарушителей, которые превышают скорость и создают опасные ситуации.
Также усилится контроль за поведением детей на улично-дорожной сети, чтобы предотвратить их травмирование
Стоит отметить, что правоохранители будут также проводить разъяснительную работу с участниками дорожного движения.
Напомним, в Одесской области произошла жуткая смертельная авария.
Как мы ранее сообщали, под Киевом произошло смертельное ДТП.
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