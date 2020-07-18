В Twitter назвали причину атак на звездные аккаунты [ Редактировать ]
Хакеры взломали страницы американских знаменитостей, получив доступ к аккаунтам некоторых сотрудников социальной сети Twitter. Для этого хакеры применили методы социальной инженерии. Об этом говорится в официальном заявлении компании Twitter, передает "РБК-Украина".
Как пояснили в компании, хакеры с помощью социальной инженерии умышленно манипулировали сотрудниками Twitter, чтобы получить от них конфиденциальную информацию.
В результате "успешной манипуляции" хакеры получили доступ к внутренним инструментам службы поддержки соцсети Twitter, с помощью которых смогли изменить пароли от 45 аккаунтов.
Напомним ,ранее мы сообщали, что Twitter-аккаунты десятков американских знаменитостей подверглись хакерской атаке.
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Как мы ранее сообщали, комментарий из трех слов установил рекорд на YouTube.
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