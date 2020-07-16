Группа хакеров взломала аккаунты известных людей в Twitter.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации, неизвестные предложили пострадавшим отправить на их счет биткоины для возвращения взломанных аккаунтов.

Мы в курсе о проблеме с безопасностью, затронувшей аккаунты в Twitter. Мы расследуем это и предпринимаем шаги, чтобы это исправить. Возможно, вы не сможете публиковать сообщения или сменить ваш пароль, пока мы изучаем и работаем с этим инцидентом.

Отмечается, что от крупной атаки пострадали: кандидат в президенты США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, компании Uber и Apple и другие.

Читайте также, администрация Twitter удалила десятки тысяч российских и китайских фейков. Они распространяли пропагандистскую информацию.