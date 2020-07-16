Google убрал Палестину со своих карт [ Редактировать ]
Американская корпорация Google убрала Палестину со своих карт. При поисковом запросе в картах "Палестина" отображается территория Израиля и других соседних государств, название Палестины на карте отсутствует.
При этом на картах других интернет-ресурсов, например, на "Яндекс.Картах", Палестина отображается, как и раньше.
Государство Палестина - де-юре независимое частично признанное государство на Ближнем Востоке, находящееся в процессе создания. Включает Западный берег Иордана (граничит с Израилем и Иорданией) и сектор Газа (граничит с Израилем и Египтом). Столицей палестинцы считают Иерусалим, но де-факто администрация находится в Раммалле. Население Палестины составляет около 5 млн человек.
Напомним, что президент США ДональдТрамп опубликовал в Twitter карту новых границ Израиля и Палестины в рамках "сделки века" по урегулированию конфликта между странами.
Ранее сообщалось, что Израиль готовится к аннексии палестинских территорий, а мирный план США предполагает создание столицы Палестины в городе Абу-Дис на территории Иерусалима.
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