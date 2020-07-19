Пожарным удалось ликвидировать огонь во вспыхнувшем французском соборе Святых Петра и Павла. Но, несмотря на это пожарные останутся на территории собора до утра, чтобы не допустить повторного возгорания. Об этом сообщил представитель пожарной службы Жером Лангуа в эфире телеканала BFM TV.

Местные власти выясняют причины возникновения огня в Нантском соборе. В результате пожара повреждения получили старинный орган и витражи XV века.

Стоит отметить, что пожар в святыне XV века начался утром 18 июля. Очевидцы заметили поднимающийся над собором дым и вызвали пожарных примерно в 7:40 по местному времени. На место прибыли около 60 пожарных. Они попытались локализовать возгорание, заливая его с помощью пожарного крана, однако это не помогло. Позже к собору подтянули дополнительные силы: в тушении приняли участие более 100 пожарных и 40 машин.

Пожарные также призвали не подходить к месту происшествия и оцепили периметр вокруг собора. К 10 часам утра по местному времени они заявили, что огонь удалось локализовать. Огонь, вероятно, полностью уничтожил орган собора, заявил глава местного пожарного департамента Лоран Ферли.

Напомним, ранее мы сообщали, что Собор Святых Петра и Павла в Нанте могли поджечь.

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