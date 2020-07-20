Коронавирус в Киеве: последняя информация о зараженных [ Редактировать ]
В понедельник, 20 июля, стало известно, что за сутки в Киеве зафиксировали еще 77 случаев коронавирусной болезни. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По состоянию на 20 июля в столице уже 6961 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Заболели:
- 36 женщин в возрасте от 18 до 82 лет
- 38 мужчин в возрасте от 18 до 76 лет
- 3 девочки в возрасте 3, 7 и 12 лет.
В больницы столицы госпитализировали 15 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 21 человек. Всего коронавирус преодолели 2387 киевлян.
Наибольшее количество случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 18 случаев, Деснянском районе - 10, в Святошинском и Соломенском районах - по 9 случаев.
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