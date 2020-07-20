В Германии самолет "повис" на башне аэропорта [ Редактировать ]
На востоке Германии небольшой самолет влетел в диспетчерскую башню регионального аэропорта Еггерсдорф, который расположен в Мюнхеберге. Двум пассажирам самолета удалось выжить, однако они получили травмы. Об этом сообщает MOZ.
Как сообщается, в самолете находился 68-летний пилот и его 46-летний сын. После столкновения они были госпитализированы. Насколько серьезны их ранения пока неизвестно. Также отмечается, что в момент столкновения в башне находился мужчина, но он не пострадал.
Самолет, который застрял, пока не удалось снять с башни и он до сих пор еще там висит. Причина в том, что самолет имеет ракету в составе спасательной системы, которая активируется в случае аварийной посадки. Поэтому перед тем как его снять, специалистам необходимо деактивировать ракету.
Сейчас правоохранители расследует все обстоятельства авиационного происшествия.
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