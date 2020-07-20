В последний месяц лета украинцев ждет дополнительный выходной по случаю Дня Независимости, который приходится на 24 августа.

Таким образом, у украинцев снова будут длинные выходные - они будут отдыхать три дня подряд - с 22 по 24 августа (с субботы по понедельник) включительно.

Выходные

20 рабочих дней;

10 положенных выходных – 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30;

24 августа - понедельник, День Независимости Украины, выходной.

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