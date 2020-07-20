Выходные в августе: сколько будут отдыхать украинцы [ Редактировать ]
Фото: выходные в августе / escuela-integrativa.com
В последний месяц лета украинцев ждет дополнительный выходной по случаю Дня Независимости, который приходится на 24 августа.
Таким образом, у украинцев снова будут длинные выходные - они будут отдыхать три дня подряд - с 22 по 24 августа (с субботы по понедельник) включительно.
Выходные
- 20 рабочих дней;
- 10 положенных выходных – 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30;
- 24 августа - понедельник, День Независимости Украины, выходной.
Праздники
- 1 августа День инкассатора
- 2 августа День воздушных сил ВСУ
- 8 августа Международный день альпиниста
- 9 августа День ветеринара, День строителя
- 15 августа День археолога
- 19 августа День пасечника
- 23 августа День государственного флага Украины
- 24 августа День Независимости Украины
- 29 августа День дальнобойщика, День авиации Украины
- 30 августа День шахтера
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