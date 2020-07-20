В Иране прошла смертная казнь одного из фигурантов резонансного дела об убийстве генерала Сулеймани.

Об этом сообщает IRINA.

По информации, Махмуд Мусави Маджд был обвинен в сотрудничестве с ЦРУ и израильской службой внешней разведки "Моссад". Он передавал информацию о местонахождении убитого генерала Сулеймани.

Отмечается, что Маджд также передавал данные о личном составе, вооружении и системах связи иранских ВС в Сирии. Однако представители Верховного суда Ирана позже выступили с разъяснением, что деятельность казненного не имела прямого отношения к гибели иранского командующего Касема Сулеймани.

Читайте также, президент США Дональд Трамп раскрыл детали убийства иранского генерала Кесема Сулеймани. Погибший иранский генерал Кассем Сулеймани "говорил плохие вещи" о США.