В Иране казнили соучастника убийства генерала Сулеймани [ Редактировать ]
В Иране прошла смертная казнь одного из фигурантов резонансного дела об убийстве генерала Сулеймани.
Об этом сообщает IRINA.
По информации, Махмуд Мусави Маджд был обвинен в сотрудничестве с ЦРУ и израильской службой внешней разведки "Моссад". Он передавал информацию о местонахождении убитого генерала Сулеймани.
Отмечается, что Маджд также передавал данные о личном составе, вооружении и системах связи иранских ВС в Сирии. Однако представители Верховного суда Ирана позже выступили с разъяснением, что деятельность казненного не имела прямого отношения к гибели иранского командующего Касема Сулеймани.
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