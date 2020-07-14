В Иране казнили экс-военнослужащего Резу Аскари, которого приговорили к смертной казни по обвинению в сотрудничестве с ЦРУ США.

Об этом во вторник, 14 июля, сообщил представитель судебной власти Ирана Голам Хоссейн Эсмаили.

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Эсмаили заявил, что Аскари долго работал в минобороны Ирана и в 1995 году ушел в отставку. Незадолго до увольнения – как утверждают власти Ирана – Аскари начал сотрудничать с ЦРУ США и продал их разведке конфиденциальную информацию о ракетной программе.

Он также отметил, что смертный приговор в отношении другого обвиняемого в сотрудничестве с ЦРУ – Махмуда Мусави-Маджда – пока не приведен в исполнение.

Ранее мы писали о том, что в США впервые с 2003 года возобновят смертную казнь.