Ликвидация Сулеймани: Трамп раскрыл все детали [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп рассказал, что погибший иранский генерал Кассем Сулеймани "говорил плохие вещи" о США. Об этом сообщает CNN.
Трамп заявил об этом на ужине для спонсоров Республиканской партии. Он утверждал, что Сулеймани "говорил плохие вещи о нашей стране".
"Сколько это мы должны слушать? Сколько мы будем слушать?", - сказал президент США.
Трамп назвал Сулеймани как "известного террориста", который "был в нашем списке". Президент рассказал, что за Сулеймани пристально следили, когда он прибыл в международный аэропорт Багдада.
Президент США привел слова военных, которые докладывали ему о ходе операции: "Они вместе, сэр", "Сэр, им осталось жить 2 минуты и 11 секунд. Они в бронированном автомобиле. Сэр, им осталось жить примерно одну минуту. 30 секунд. 10, 9, 8...", "Потом вдруг - бум", "Их больше нет, сэр".
Раньше сообщалось о том, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после ликвидации Касима Сулеймани, командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР).
В Иране атаку назвали "ужасным злодеянием" и пообещали отомстить. В свою очередь президент США Дональд Трамп поблагодарил всех причастных к ликвидации генерала, обвинив его в "прямой или косвенной причастности к убийству миллионов человек". А госсекретарь США предостерег Иран от ответного удара.
Власти Исламской республики отказались от ограничений по ядерной сделке и пригрозили ударами по военной группировке США на Ближнем Востоке.
Парламент Ирака приняли решение о выдворении иностранных военных с территории страны. Решение раскритиковали в Вашингтоне и даже пригрозили санкциями, но некоторые страны НАТО передислокацию сил все же одобрили.
В ночь на восьмое января военные базы США в Ираке подверглись ракетному удару. Иранское командование также пригрозило ударом по Израилю и ОАЭ. В ответ Дональд Трамп анонсировал санкции и заявил, что Ирану стоит отказаться от ядерных амбиций и прекратить поддержку терроризма.
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