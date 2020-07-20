В 2020 году была отменена церемония вручения награды "Золотой мяч".

Об этом сообщает журнал France Football.

По информации, редакция журнала приняла решение отменить церемонию из-за пандемии коронавируса, которая в этом году взбудоражила весь мир и не позволила завершить сезон в привычных условиях.

Известно, что в 2019 году награду получил игрок каталонской "Барселоны" и национальной сборной Аргентины по футболу Лионель Месси.

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