Футбол остался без самой престижной награды [ Редактировать ]
В 2020 году была отменена церемония вручения награды "Золотой мяч".
Об этом сообщает журнал France Football.
По информации, редакция журнала приняла решение отменить церемонию из-за пандемии коронавируса, которая в этом году взбудоражила весь мир и не позволила завершить сезон в привычных условиях.
Известно, что в 2019 году награду получил игрок каталонской "Барселоны" и национальной сборной Аргентины по футболу Лионель Месси.
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