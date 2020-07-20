Хто на кого тисне? В Україні не стихає скандал навколо Окружного адміністративного суду Києва.

Коротко нагадаю суть: у п'ятницю НАБУ провело обшуки та повідомило, про сім підозр суддям ОАСК. Їм закидають змову та створення злочинної організації із метою захоплення державної влади. Мовляв, судді ухвалювали рішення у власних інтересах, та намагалися взяти під контроль Вищу кваліфікаційну комісію суддів та Вищу раду правосуддя. Як доказ, детективи НАБУ оприлюднили телефонні записи розмов. Голова Окружного адмінсуду Павло Вовк відреагував на звинувачення письмово: заявив, що жодних підозр йому ніхто не вручав, плівки - назвав підробкою, а обшуки в суді - тиском. Сьогодні до журналістів вийшов адвокат:

Андрій Заєць, адвокат: