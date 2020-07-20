В понедельник, 20 июля, в Киеве, возле станции метро "Лесная", в кафе на улице Беломорской прогремел взрыв. Позже появились детали случившегося. Полицейские открыли уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным силовиков, взрывчаткой оказалась салютная установка. В результате инцидента никто не пострадал.

На время проверки и работы специалистов взрывотехнической службы полицейские эвакуировали персонал кафе и посетителей заведений, прилегающих к месту происшествия. Предварительно установлено, что в сумке взорвалась салютная установка.

Собранные сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований. Следственный отдел Деснянского управления полиции открыл дело по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полицейские еще устанавливают все обстоятельства этого события.

Ранее мы писали о том, что сигнал о взрыве поступил по спецлинии 102 в 15:40.