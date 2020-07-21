Захватчик автобуса с заложниками в Луцке Максим Плохой в соцсети "ВКонтакте" опубликовал свое обращение.

Он написал, что с ним много людей и оружие, и все взорвутся, если не будут выполнены его требования.

Напомним, во вторник, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие.

В области введен оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работает не менее пяти экипажей полиции и взрывотехники.

Ранее мы публиковали видеообращение захватчика, а также видео с места происшествия, где слышны выстрелы.