Захват заложников в Луцке: последние новости с места события (видео) [ Редактировать ]
Предполагаемый захватчик заложников в Луцке опубликовал свое видеообращение. Видео появилось в YouTube.
На нем мужчина с автоматом в руках говорит про обман системы и себя, однако что именно он требует - не сообщает.
Напомним, во вторник, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие.
В области введен оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работает не менее пяти экипажей полиции и взрывотехники.
Как сообщили в полиции, неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса и угрожает его взорвать.
Известно, что полиция ведет переговоры с захватчиком автобуса в Луцке по телефону.
Также появилось видео с места происшествия, где слышны выстрелы. Скорее всего, стреляет сам захватчик автобуса. Информации о пострадавших пока нет.
Внимание: на видео присутствует нецензурная лексика.
Также в соцсети "ВКонтакте" была обнаружена публикация из аккаунта захватчика автобуса, где он выдвинул свои требования.
Террорист хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".
Глава МВД Арсен Аваков вылетел на переговоры с террористом. В то же время в центр Луцка стягивают силовиков и бронетехнику.
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