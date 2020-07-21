Во вторник, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В сети появилась информация о семье захватчика.

Настоящее имя - Максим Кривош. Отец - Степан, в прошлом - известный ученый, его жена - не из Украины, а сын 2005 года рождения.

Также стало известно, что Максим Кривош часто гулял рядом с местной прокуратурой, которая находится в центре Луцка. Именно там полицейские будут искать взрывчатку, которую по словам террориста, он может взорвать дистанционно.

Кроме того, у Кривоша есть брат.

Что касается отца террориста, то Кривош Степан Максимович был одним из изобретателей способов изготовления коллектора электрической машины и метода закалки кольцеобразных деталей. Сейчас он работает в местном университете.

Самому Максиму Кривошу 45 лет, у него две судимости, отбыл наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений - разбой, мошенничество, бандитизм.

Напомним, в соцсети "ВКонтакте" была обнаружена публикация из аккаунта захватчика автобуса, где он выдвинул свои требования.

Террорист хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

Глава МВД Арсен Аваков вылетел на переговоры с террористом. В то же время в центр Луцка стягивают силовиков и бронетехнику.

Террорист из Луцка угрожает взорвать бомбу дистанционно. На контакт с полицией не идет, порой слышны выстрелы.

Стало известно, что в автобусе есть беременные и дети. Максим Плохой начал звонить родственникам заложников и требовать распространения его требований среди журналистов. Запись разговора можно послушать тут.