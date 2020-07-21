Поки під куполом голосують, соціологи прогнозують. Соцгрупа "Рейтинг" провела опитування - кого б підтримали українці, якби вибори до Верховної Ради відбулися вже найближчими вихідними. Дослідження виявилось не надто втішним для представників чинної влади. Хоча вони досі утримують першість, але їхній рейтинг суттєво нижчий, ніж був на початку року - мають лише тридцять відсотків підтримки.

На другому місці "Опозиційна платформа - За життя". Довіра до політсили, за даними опитування, зросла вже до 20 відсотків. Трохи більше 15% у "Європейської солідарності". І майже 10 у "Батьківщини". Інші політичні сили п'ятивідсотковий бар'єр не долають.