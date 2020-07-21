Реальна небезпека віртуальної торгівлі ліками. Замовили в інтернеті дорогий препарат, а отримали крейду в таблетках? Легко! В Україні з початком пандемії знову дозволили онлайн-торгівлю медпрепаратами. От тільки відбувається вона без жодного контролю. Як навести лад на цьому ринку? І як торгують ліками в інтернеті в Європі? Марина Григорян провела ревізію в Україні, а Олена Абрамович у Бельгії.

Купити ліки, не виходячи із дому. Зручно? Звісно! Та поговоримо про безпеку.

І спробуємо здійснити міжнародну контрольну закупку. Я у Києві, а моя колега Олена Абрамович у Брюсселі.

Купувати ліки онлайн у Бельгії - звична практика. Щоправда, доступні тут лише безрецептурні препарати. Для прикладу візьмемо популярний в Україні антибіотик "амоксициллін". Зазвичай ним лікують ангіну та бронхіт. Вводжу у пошук на сайті онлайн-аптеки. Відповідь - не знайдено.

Після перевірки на кількох інших бельгійських сайтах таки знаходжу "амоксициллін", та просто так купити його не можна. В описі вказано, що препарат без рецепта лікаря не продають. Єдиний варіант - замовити і забрати в аптеці, звісно, з рецептом. Бельгійська влада постійно повторює: знайшли рецептурні препарати у вільному продажі - це точно фейк.

Продавати ліки онлайн в країнах ЄС мають право лише аптеки з ліцензією. З'ясувати, чи обрана вами онлайн-аптека має дозвіл дуже просто. Зазвичай на головній сторінці має бути ось такий логотип, клікнувши на який ви перейдете на сайт державного наглядового органу.

А там уже є повний перелік усіх онлайн-аптек у країні, які мають право продавати ліки через інтернет. І така система контролю - це не бельгійський винахід, а директива від Євросоюзу, якій уже майже 10 років.

А от в Україні онлайн можна придбати все - і "амоксицилін", який безуспішно шукала в Брюсселі Олена. І банальний парацетамол, і навіть вакцини, які потребують спеціальних температур. При чому ці інтернет-ресурси ніхто не перевіряє. Власне, як і те що вони продають.

Що потрібно зробити, аби в нас було, як в Європі? Про це розповімо по порядку. А поки про те, що маємо зараз.

Роман Ісаєнко, голова Держлікслужби України:

Кожен може з свого телефону, комп’ютера зайти замовити ліки і ліки не встановленої якості привезуть не встановленим транспортом, не встановленим працівником.

Це Роман Ісаєнко голова держслужби, яка й має контролювати якість ліків. Та в них поки зав’язані руки через карантин. Донедавна інтернет-аптеки в нас були заборонені. Точніше, через додаток чи сайт можна було замовити ліки і забрати. Схема відома всім:

Через приложение, когда ты бронируешь какое-то лекарство, то тебе идет какая-то скидка. Выбираете аптеку и забираете.

Чому така схема є безпечною - нам пояснюють тут. У київській комунальній аптеці. Кажуть: транспортування ліків - це ризик.

Яна Богук, завідувачка аптеки КП "Фармація":

Вот представте жара и этот препарат нужно отправить, а он должен храниться при температуре 2-8 градусов. Пока препарат хранится в условиях аптеки, мы ответсвенны за его качество, как только он уходити, по пути заказа каким он прийдет к получателю, заказчику никто не знает.

Та коронавірус змінив усе. Кабмін дозволив доставку ліків онлайн аби люди менше виходили на вулицю. І тут почалося. Інтернет заряснів сервісами продажу препаратів. Хто, що і як продає - не контролює ніхто. І купити крейду з доставкою простіше простого.

Володимир Руденко, директор ГС "Аптечна професійна асоціація України":

Потрібно ввести все-таки кримінальну і адміністративну відповідальність і написати жорсткі вимоги, де будуть серйозні штрафи і будуть серйозні покарання для тих, хто буде цим займатися не легітимно.

Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт про дистанційну торгівлю ліками. А сьогодні фармацевти та депутати гуртом мізкують, як його вдосконалити:

Валерій Зуб, народний депутат:

Ми врахували таку норму, що безпосередньо аптечна мережа аптека повинна відповідно відпускати і доставляти ці всі ліки. Тому, ліцензування доставки може проводитися одночасно з діяльністю аптеки. Можливо це зробити як окремою нормою додаткова ліцензія, яку аптека отримає. На доставку ліків.

Сергій Кузьміних, член підкомітету з питань фармації комітету ВРУ з питань здоров'я нації:

Ці правки стосуються прописання ліцензійних умов по доставці лікарських засобів, наразі цього не існує. В законопроекті є штрафи від 50 тисяч до пів мільйона і до забирання ліцензії і з моменту прийняття в другому читання законопроекту буде термін в пів року до запуску його в дію.

Тож висновок один, аби оздоровити фарм-торгівлю і привести до європейського рівня - потрібний чіткий законотворчий рецепт і контроль. А поки контролювати свою безпеку варто самим людям.