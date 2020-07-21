Во вторник вечером, 21 июля, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что террорист в Луцке сдался сам.

По его словам, он вышел из автобуса и лег на землю. Также известно, что он был не один. Некоторые его сообщники уже задержаны.

Пострадавших нет, никто не был ранен.

Тем временем, Владимир Зеленский поблагодарил всех за спасение людей.