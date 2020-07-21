Террорист сдался сам - Аваков [ Редактировать ]
Во вторник вечером, 21 июля, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что террорист в Луцке сдался сам.
По его словам, он вышел из автобуса и лег на землю. Также известно, что он был не один. Некоторые его сообщники уже задержаны.
Пострадавших нет, никто не был ранен.
Тем временем, Владимир Зеленский поблагодарил всех за спасение людей.
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