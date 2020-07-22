Кто стал самым тестируемым человеком на коронавирус в США [ Редактировать ]
В Америке самым тестируемым на COVID-19 человеком стал президент США Дональд Трамп. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани во время брифинга.
"Президент - самый тестируемый человек в Америке. Его тестируют по много раз на дню", - сообщила Макинани.
Она подчеркнула, что на сегодняшний день никто из приближенных главы Белого дома, ни он сам коронавирусом не заразились.
Отметим, что США лидируют в мире по количеству зараженных COVID-19. По последним данным, число инфицированных составляет 4 002 070 человек, при этом 1 864 881 пациент выздоровел и 144 637 - умерли.
Ранее мы писали, что число зараженных COVID-19 в Украине снова возросло.
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