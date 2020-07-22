У четвер 23 липня на черговому пленарному засіданні Київрада вже вдруге буде вирішувати долю двох унікальних міських лікарень - Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини та Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні "Центр мікрохірургії ока".

На попередньому засіданні через фактичну відсутність кворуму рішення не знайшло підтримки. Депутати виявилися байдужими щодо проблем медиків їх пацієнтів та громади. Натомість з трибуни Київради з вуст окремих депутатів в бік медиків пролунала неправдива інформація. Медики вже вчетверте за початку літа збираються під КМДА з вимогою вирішення питання фінансування та сталого розвитку їх лікарень, але ситуація тільки погіршується.

Вимоги прості. Представники трудових колективів лікарень та їх пацієнти збираються під КМДА для того, щоб:

Донести правдиву інформацію щодо причин, виникнення колапсу з фінансуванням лікарень, доступності медичної допомоги для киян після передачі закладів до МОЗу, відсутності фінансування закладів через НСЗУ та з місцевого бюджету.

Примусити Київраду остаточно вирішити питання виплати багатомісячної заборгованості по зарплаті медиків, відновлення бюджетного фінансування лікарень, відсутнього з 1 квітня 2020 року, та забезпечення їх подальшого фінансування і розвитку шляхом передачі в підпорядкування МОЗ України.

Дві київські лікарні з квітня не мають бюджетного фінансування. Чиновники КМДА не спромоглися за пів року перемовин вирішити питання фінансування Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини та Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні "Центр мікрохірургії ока".

За логікою київських чиновників дітей з травмою ока з усієї України лікувати не обов'язково, а сусідство с інфекцією не є проблемою для породіль.

Медики звертаються до депутатів Київради - прийти на засідання та проголосувати за збереження та подальший розвиток унікальних медичних закладів на благо громади та киян шляхом їх передачі до підпорядкування МОЗу.

Медики наголошують - наразі лише передача медзакладів у підпорядкування МОЗу - єдиний шанс спасіння лікарень. Лікарні та їх трудові колективи отримають новий потенціал для розвитку, як всеукраїнські медичні центри. Бюджет Києва буде позбавлений витрат на їх утримання. Кияни як і раніше будуть мати безоплатний доступ до медичної допомоги, що надають ці унікальні медичні заклади, але вона стане більш якісною та сучасною.