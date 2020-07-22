В Киеве запретили купаться на всех пляжах [ Редактировать ]
Во всех водоемах Киева зафиксировано превышение содержания лактозопозитивной кишечной палочки. До улучшения показателей качества воды купаться на пляжах не рекомендуется. Об этом сообщили в Госпотребслужбе Киева.
Исследования проводились 20 июля. Превышение индекса лактозопозитивной кишечной палочки (ЛКП) зафиксировали на всех пляжах.
Что и где обнаружили:
- коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки) - на пляже "Предместная Слободка";
- плавающие примеси (мелкие водоросли) - на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Предместная Слободка", "Центральный", "Галерный";
- отклонения из-за запаха - пляж "Галерный";
- отклонения водородного показателя - пляж "Вербный";
- биохимическая потребность в кислороде (БПК5) - пляжи "Вербный" и "Пуща-Водица".
"До улучшения показателей качества воды в водоемах пляжами можно пользоваться, исключительно, как зонами отдыха без купания", - подчеркнули в Госпотребслужбе.
Ранее Минздрав Украины выступил с требованием закрыть все общественные пляжи. Там выявлены отклонения показателей качества воды на некоторых пляжах.
по теме
"Становится хуже": в Киеве могут вернуть жесткий карантин
В столице ухудшается эпидемиологическая ситуация
Не прошел стажировку: мужчина расстрелял начальника
Во вторник, 7 июля, в Киеве полиция задержала подозреваемого за покушение на убийство
В центре Киева мощный автомобильный пожар (видео)
Как отмечается, горят автомобили марки BMW и Toyota
Кому категорически нельзя есть огурцы
Всем известно, что огурцы полезны, но об их опасных свойствах знаю единицы