Болельщикам разрешили посещать футбольные матчи [ Редактировать ]
Болельщикам разрешили посещать футбольные матчи в Украине. Об этом заявил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.
Он сообщил, что совсем скоро футбольные матчи чемпионата Украины смогут проходить в присутствии болельщиков.
"Как и обещал ранее, трибуны стадионов, где будут проходить матчи, будут заполнены на 25%. Конечно же, кроме соблюдения дистанции, зрители, как и все участники поединков, будут также обязаны соблюдать и другие требования карантинного режима", - отметил Павелко.
Ранее мы писали, что руководство УПЛ намерено возобновить проведение турнирных матчей. Также сообщалось, что легендарный украинский футбольный клуб исключили из УПЛ.
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