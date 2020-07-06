11 ноября 2020 года на стадионе Сленски в Хожуве национальная сборная Украины проведет товарищеский поединок с Польшей. Об этом сообщили в пресс-службе Украинской ассоциации футбола.

Встреча начнется в 21.45 по киевскому времени.

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Напомним, этот поединок был запланирован на 31 марта текущего года, но из-за пандемии вируса COVID-19 его перенесли.

К слову, через несколько дней после встречи с Польшей (14-го и 17 ноября) сборная Украины проведет два выездных матча в рамках Лиги наций - против команд Германии и Швейцарии соответственно.

Ранее сообщалось, что футболисты Украины получили пожизненную дисквалификацию.