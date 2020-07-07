Футболисты массово заразились коронавирусом из-за лабораторной ошибки [ Редактировать ]
В Болгарии 19 футболистов заразились коронавирусом в результате лабораторной ошибки. Об этом сообщает Sportstar.
Защитник болгарского клуба "Царско село" Мартин Кавдански получил ошибочный отрицательный тест на коронавирус и вышел в стартовом составе на матч с "Черно морем".
После матча в результате тестирования в клубе "Царско село" выявили три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В "Черно море", в свою очередь, заявили, что по итогам игры 16 футболистов получили положительный тест на COVID-19.
Отмечается, что лаборатория признала допущенную ошибку, заявив, что тест Кавдански был изначально положительным.
К слову, на сегодняшний день в Болгарии зафиксировано более 5,9 тыс. случаев заражения коронавирусом.
Ранее сообщалось, что Милевский заболел коронавирусом.
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