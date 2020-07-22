Україною прокотилася хвиля псевдомінувань [ Редактировать ]
Понівечені автівки та перекрита вулиця. У столиці біля Палацу Україна сьогодні зайнялися два автомобілі. Очевидці навіть повідомили про, начеб-то підрив машини. Втім, в поліції версію поки спростовують. Кажуть машина зайнялася. За останню добу кількість повідомлень про замінування по всій країні зросла в декілька разів.
У Тернополі просто серед вулиці невідомі залишили мікроавтобус. Тож довелося викликати вибухотехніків. А у столиці справжнє нашестя роззяв. Поліцейські знайшли чотири загублені валізи в громадських місцях. Зокрема, біля входу на станції метро Вокзальна. На щастя вибухівки там не було.
Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України:
Як правило, після якихось збуджень суспільно-політичних, збільшується кількість таких дзвінків. Багато психічно-неврівноважених людей, коли побачили вчора теракт в Луцьку. Вирішили, що їм також треба долучитися до цієї справи через ці дзвінки. Річ у тому що телефонні повідомлення про неправдиві мінування, вони вганяють в стрес тисячі людей. На вокзалах в метрополітені, торгово-розважальних центрах, тому будемо ще жорсткіше відноситися до цього.
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