Понівечені автівки та перекрита вулиця. У столиці біля Палацу Україна сьогодні зайнялися два автомобілі. Очевидці навіть повідомили про, начеб-то підрив машини. Втім, в поліції версію поки спростовують. Кажуть машина зайнялася. За останню добу кількість повідомлень про замінування по всій країні зросла в декілька разів.

У Тернополі просто серед вулиці невідомі залишили мікроавтобус. Тож довелося викликати вибухотехніків. А у столиці справжнє нашестя роззяв. Поліцейські знайшли чотири загублені валізи в громадських місцях. Зокрема, біля входу на станції метро Вокзальна. На щастя вибухівки там не було.

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України: