В России четвертые сутки не могут найти самолет с людьми [ Редактировать ]
В России четвертые сутки идут поиски пропавшего самолета "Ан-2", который вылетел из Бурятии в Иркутскую область. Однако 23 июля поиски были временно прекращены из-за сложных погодных условий. Об этом сообщают "РИА Новости".
Все вылеты самолетов и вертолетов, занимавшихся поиском пропавшего "Ан-2", пока запрещены, сообщили в Сибирском авиационном поисково-спасательном отряде.
"Ориентировочно вылеты отложены на 11:30 по Иркутску (06:30 по Киеву - Ред.)", - рассказал источник.
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