В России четвертые сутки идут поиски пропавшего самолета "Ан-2", который вылетел из Бурятии в Иркутскую область. Однако 23 июля поиски были временно прекращены из-за сложных погодных условий. Об этом сообщают "РИА Новости".

Все вылеты самолетов и вертолетов, занимавшихся поиском пропавшего "Ан-2", пока запрещены, сообщили в Сибирском авиационном поисково-спасательном отряде.

"Ориентировочно вылеты отложены на 11:30 по Иркутску (06:30 по Киеву - Ред.)", - рассказал источник.

Ранее в Турции разбился самолет.