Захвативший авто "террорист" въехал в Киевскую область [ Редактировать ]
Автомобиль с полтавским захватчиком полицейского уже въехал в Киевскую область. Об этом сообщает "Суспільний контроль" в Телеграмм.
В то же время, губернатор Полтавской области Олег Синегубов в эфире одного из телеканалов заявил, что правоохранители готовы к разным вариантам развития событий, в том числе использовать силовой сценарий.
Он отметил, что условие преступника - не сажать его снова в тюрьму - не может быть выполнено.
Ранее сообщалось, что в Полтаве ввели спецоперацию "Гром". Тем временем, "полтавский террорист" с заложником едет в сторону Киева полевыми дорогами в Решетиловском районе.
Также мы писали о том, что появилась информация о "террористе" и о заложнике. Отметим, что авто сопровождает полиция.
Отметим, губернатор области заявил, что выполнить требования "полтавского захватчика" невозможно.
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