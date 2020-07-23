Автомобиль с полтавским захватчиком полицейского уже въехал в Киевскую область. Об этом сообщает "Суспільний контроль" в Телеграмм.

В то же время, губернатор Полтавской области Олег Синегубов в эфире одного из телеканалов заявил, что правоохранители готовы к разным вариантам развития событий, в том числе использовать силовой сценарий.

Он отметил, что условие преступника - не сажать его снова в тюрьму - не может быть выполнено.

Ранее сообщалось, что в Полтаве ввели спецоперацию "Гром". Тем временем, "полтавский террорист" с заложником едет в сторону Киева полевыми дорогами в Решетиловском районе.

Также мы писали о том, что появилась информация о "террористе" и о заложнике. Отметим, что авто сопровождает полиция.

Отметим, губернатор области заявил, что выполнить требования "полтавского захватчика" невозможно.