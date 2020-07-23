В четверг, 23 июля, в сети показали архивные фото взявшего в заложники полицейского в Полтавской области мужчины.

"Террориста" зовут Скрипник Роман Николаевич. Мужчина 1988 года рождения. Ранее был осужден за хранение и сбыт наркотиков. Также участвовал в АТО.

Снимки датированы 2015 годом.

Ранее сообщалось, что в Полтаве ввели спецоперацию "Гром". Тем временем, "полтавский террорист" с заложником едет в сторону Киева полевыми дорогами в Решетиловском районе.

Также мы писали о том, что появилась информация о "террористе" и о заложнике. Отметим, что авто сопровождает полиция.

Отметим, губернатор области заявил, что выполнить требования "полтавского захватчика" невозможно.