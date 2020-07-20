Донецкий "Шахтер", с 82 пунктами финишировав в чемпионате Украины на первом месте, установил национальный рекорд по итоговой очковой разнице между первым и вторым местом.

Согласно данным турнирной таблице УПЛ, преимущество над занявшим второе место столичным "Динамо" составило 23 очка.

Отметим, что предыдущее достижение принадлежало киевскому ФК. В сезоне в сезоне 1999/00 "Динамо" стали чемпионами, оторвавшись от "Шахтера" на 18 очков.

Ранее "Шахтер" узнал соперника в Лиге Европы.