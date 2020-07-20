Администрация киевского ""Динамо"" уволила главного тренера клуба Алексея Михайлеченко.

Об этом сообщает пресс-служба ""Динамо"".

По информации, к новому сезону кубковых игр и групповому этапу "Лиги Чемпионов".

Футбольный клуб "Динамо" Киев выражает искреннюю благодарность главному тренеру Алексею Михайличенко и его ассистентам Вадиму Евтушенко, Сергею Федорову и Михаилу Михайлову. Получив команду по ходу сезона, этот тренерский штаб приложил максимум усилий для выполнения задач, поставленных на сезон. Как следствие, "Динамо" выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате, дающее право соревноваться за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Отмечается, что руководство ФК "Динамо" и фанаты были не довольны положением команды в текущий момент, что и стало поводом к увольнению Михайличенко.

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