"Динамо" уволило главного тренера [ Редактировать ]
Администрация киевского ""Динамо"" уволила главного тренера клуба Алексея Михайлеченко.
Об этом сообщает пресс-служба ""Динамо"".
По информации, к новому сезону кубковых игр и групповому этапу "Лиги Чемпионов".
Футбольный клуб "Динамо" Киев выражает искреннюю благодарность главному тренеру Алексею Михайличенко и его ассистентам Вадиму Евтушенко, Сергею Федорову и Михаилу Михайлову. Получив команду по ходу сезона, этот тренерский штаб приложил максимум усилий для выполнения задач, поставленных на сезон. Как следствие, "Динамо" выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате, дающее право соревноваться за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.
Отмечается, что руководство ФК "Динамо" и фанаты были не довольны положением команды в текущий момент, что и стало поводом к увольнению Михайличенко.
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