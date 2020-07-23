Вице-президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) и почетного президента футбольного клуба "Агробизнес" из города Волочиск Хмельницкой области Олега Собуцкого пожизненно отстранили от футбола. Об этом сообщается на сайте УАФ.

Функционера наказали за избиение главного арбитра матча с участием "Агробизнеса" Юрия Иванова.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел дело по заявлению Профессиональной футбольной лиги и Комитета по этике и честной игры УАФ относительно инцидента, произошедшего 15 июля 2020 после матча 24-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд первой лиги ФК "Агробизнес" (Волочиск) - ФК "Миная" (Ужгород). Действия почетного президента ФК "Агробизнес" (Волочиск) Собуцкого А. М. были признаны нарушением Кодекса этики и честной игры. В частности, говорится о применении физической силы к главному арбитру матча и действиях, которые повредили имиджу УАФ и украинского футбола в целом.

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Собуцкому пожизненно запретили заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, а клуб "Агробизнес" оштрафовали на 500 000 грн. Также команде запретили проводить матчи на стадионе "Юность" в пгт Волочиск до отдельного решения Комитета УАФ.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Карпаты" исключили из Украинской премьер-лиги, а болельщикам разрешили посещать футбольные матчи.