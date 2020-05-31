Словенского арбитра категории ФИФА Славко Винчича задержали в боснийском городе Биелина, на шумной вечеринке с наркотиками и оружием и проститутками.Об этом сообщает портал Večer.

В разгар веселой вечеринки в коттедже, где все происходило ворвался спецназ и задержал 16 человек по подозрению в торговле наркотиками, оружием, а также в ​​проституции.

На месте также были обнаружены 14 упаковок кокаина, десять пистолетов, бронежилеты и деньги в разной валюте. В компании были проститутки, одна из которых и являлась целью спецоперации - Тияна Максимович, которую подозревают в сутенерстве и торговле людьми.

фото: ALTERNATIVNA TV BANJA LUKA

Эта спецоперация не касалась Славко Винчича, но он был задержан вместе с остальными и доставлен в полицейский участок.

Но, сразу же после допроса Винчича благополучно отпустили, за него заступился президент Ассоциации футбольных рефери Словении Владо Шайн.

После освобождения, футболист сразу вернулся на родину в Словению, после чего прокомментировал "случайный" инцидент.

Я оказался в коттедже случайно. У меня свой бизнес, по вопросам которого я посещал Боснию и принял приглашение на ужин. Это была моя самая большая ошибка в жизни, о чем я сожалею. Я не имею никакого отношения к этим людям, как и мои деловые партнеры. Нам отвезли в полицию и допросили в качестве свидетелей. Когда стало понятно, что мы не знаем этих людей, нам позволили уехать.

2012-м году Винчич работал на матчах чемпионата Европы в Польше и Украине. Также на счету словенца ряд топ-матчей в Лиге чемпионов, включая поединок "Манчестер Сити" с "Шахтером" в нынешнем сезоне, который завершился со счетом 1:1.

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