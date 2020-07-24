Под значением "сильный человек" подразумевается моральная стойкость, сила духа и психологическая неуязвимость человека, родившегося в определенный период. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый сильный.

Итак, на первом месте оказался Козерог. Это не просто самый сильный знак зодиака. Козерог - это человек-аккумулятор, черпающий силу из какого-то загадочного внутреннего источника.

Представители этого знака умеют ждать, способны адекватно оценить ситуацию и собственные возможности. Если очевидно, что прямо сейчас лучше не лезть в пекло, отойти в сторону, выждав более подходящий момент, Козерог так и сделает, и плевать, что о нем подумают. Счастье и успех приходят к тем Козерогам, которые понимают про себя, что их карма - не стремительные победы, а постепенные.

Ранее сообщалось, какой знак зодиака самый хозяйственный.