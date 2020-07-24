Выпуск евробондов: в Минфине уточнили условия [ Редактировать ]
В пятницу, 24 июля, Министерство финансов подтвердило выпуск еврооблигаций на 2 млрд долларов. Детали сделки сообщаются на сайте ведомства.
Как и сообщалось, облигации с погашением в 2033 году будут размещены с доходностью 7,253%.
Расчеты за новым выпуском должны состояться 30 июля.
Ожидается, что в новом выпуске будут присвоены рейтинги "B" рейтинговым агентством Standard & poor's и "B" - рейтинговым агентством Fitch.
Также сообщаются результаты предложения обмена еврооблигаций с погашением в 2021 и в 2022 годах с доходностью 7,75%. Окончательная сумма обмена составляет 846,150 млн долларов.
Ранее мы писали о том, что ЕБРР даст Украине почти полмиллиарда евро на ремонт дорог.
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