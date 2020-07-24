Жовтневый суд Кривого Рога после двухлетнего рассмотрения дела приговорил местного жителя Александра Михалевича, известного в городе как "рикша Саша", к пяти годам тюрьмы. Об этом сообщает "Первый Городской".

Ночью 7 июля в Покровском районе (173 квартал) между Александром Михайлевичем, известным как "криворожский рикша", и компанией прохожих возник конфликт. Молодые люди начали издеваться над 34-летним мужчиной с инвалидностью, который на своей тележке перевозил различные грузы. Обороняясь, он схватился за нож и ранили 23-летнего оппонента, проткнув его лёгкое.

Александра обвиняли в совершении преступления по статье 121 Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Ранее мужчина не был судим, а также активно содействовал следствию и не скрывал своей вины. Несмотря на это, его приговорили к пяти годам лишения свободы. Руководитель интернет-сайта "Первый Криворожский" Олег Горовой так прокомментировал приговор:

Закон суров, но это закон. Говорит латинская пословица. Но закон ли это? Если на тебя нападает толпа подвыпивших парней и обороняясь, одному из них ты наносишь ранения… тебе дают 5 лет тюрьмы… Если ты на белоснежно-белом "Порш Каен" сбиваешь на пешеходном переходе человека - условный срок (если дадут).

Адвокат "криворожского рикши" намерен подать апелляцию и обжаловать решение суда.

Ранее сообщалось, что в Амстердаме появился велорикша на солнечных батареях.