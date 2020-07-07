Під час спецоперації провели більше 40 обшуків

Збували через аптечну мережу. В Кривому Розі поліцейські викрили угруповання, члени якого виготовляли і продавали наркотики. Щомісячний прибуток дилерів складав понад півтора мільйона гривень.

Під час спецоперації провели більше 40 обшуків, заарештували 10 осіб. Усі місцеві жителі, раніше вже притягалися до кримінальної відповідальності за збут наркотиків.

Між самими зловмисники були чітко розподілені повноваження: одні відповідали за виготовлення, диспетчер координував замовлення, а інші безпосередньо займалися збутом наркотиків за допомогою закладок та Інтернету.

Тарас Воліков заступник начальника ГУНП у Дніпропетровській області, начальник кримінальної поліції: