У Кривому Розі торгували наркотиками через аптечну мережу [ Редактировать ]
Збували через аптечну мережу. В Кривому Розі поліцейські викрили угруповання, члени якого виготовляли і продавали наркотики. Щомісячний прибуток дилерів складав понад півтора мільйона гривень.
Під час спецоперації провели більше 40 обшуків, заарештували 10 осіб. Усі місцеві жителі, раніше вже притягалися до кримінальної відповідальності за збут наркотиків.
Між самими зловмисники були чітко розподілені повноваження: одні відповідали за виготовлення, диспетчер координував замовлення, а інші безпосередньо займалися збутом наркотиків за допомогою закладок та Інтернету.
Тарас Воліков заступник начальника ГУНП у Дніпропетровській області, начальник кримінальної поліції:
Даним злочином займалася жінка, яка в теперішній час затримана в порядку статті 208 КПК і їй на даний час обирається запобіжний захід. На даний час шістьом особам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, одній особі - цілодобовий домашній арешт.
по теме
Проблеми легалізації: чому ліки з коноплі заборонені в Україні?
Дуже незвичний мітинг відбувся під Офісом президента. Грошей не вимагали, у зраді - не звинувачували. Просили - закону. Легалізувати ліки з канабісу - простіше кажучи, з конопель
В Україні зменшується кількість нових інфікувань коронавірусом
Кількість інфікованих на коронавірус українців зменшується другу добу поспіль. Зафіксували 564 нових випадки. 21 людина померла, 490 одужали
На Львівщині відкрили готелі та фітнес-центри
Відтепер там дозволили роботу готелів, закладів громадського харчування, фізичної культури і спорту, спортзалів та фітнес-центрів.
Українці Європи закликали МОЗ переглянути "карантинний список держав"
З "червоних" списків у "зелені". Українці, які живуть у Європі, почали боротися, аби МОЗ України переглянув свої переліки держав, після прильоту з яких потрібно відбувати двотижневу самоізоляцію.
Прикарпаття залишається в полоні епідемії
Західні області досі в лідерах захворюваності на COVID-19. Там динаміка перевищує десять відсотків. Складна, зокрема, ситуація і на Прикарпатті