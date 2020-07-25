Загублені в горах. Через потужну зливу в Карпатах група туристів застрягла на горі Говерла. 8 дорослих та шестеро дітей, найменшому - лише півтора року - не змогли спуститися з височини. Проте, їм пощастило знайти прихисток у покинутому будинку лісників. Звідти і викликали допомогу.

Надзвичайники розгорнули рятувальну операцію, і вже найближчим часом мають доправити всіх туристів у найближче село. Загалом уже другий день на заході України - дощі з грозами. Напередодні в Яремчі випав град. Місцеві жителі та туристи ділилися в соцмережах кадрами незвичного літнього явища. Адже поки в одних областях потерпають від спеки, в інших - рятуються від крижаних опадів.