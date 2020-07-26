В Вознесенске Николаевской области из детского дома сбежали четверо детей возрастом от 9 до 12 лет. Об этом сообщает областная полиция.

Поздно вечером в субботу, 25 июля, в отдел полиции обратился работник детского дома и сообщил, что исчезли четверо воспитанников в возрасте от 9 до 12 лет: двое мальчиков и две девочки - братья с сестрами.

На поиски детей был брошен весь личный состав Вознесенского отдела полиции. Вскоре правоохранители нашли детей возле одной из автозаправочных станций на окраине райцентра.

Как оказалось, родители воспитанников приюта были лишены родительских прав. Дети планировали сбежать из детдома, чтобы вернуться домой - в Казанковский район. Побег они планировали заранее, даже нарисовали карту маршрута от приюта до железнодорожного вокзала. После ужина дети перелезли через забор и двинулись к вокзалу.

Все четверо детей находятся в приюте, откуда бежали, с ними работает психолог. О причинах, которые толкнули детей на побег, не сообщается. Полиция готовит представление на руководителя приюта, чтобы он провел дисциплинарную работу с сотрудниками приюта.

Ранее сообщалось, что подростки устроили побег из Черниговского СИЗО.