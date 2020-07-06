Двое подростков, содержащихся в Черниговском следственном изоляторе, предприняли попытку побега. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Во время конвоирования по режимной территории СИЗО двое несовершеннолетних заключенных, находящихся под стражей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, напали на надзирателя, нанесли ему телесные повреждения, завладели ключом и пытались бежать из учреждения, однако были задержаны тюремщиками.

В Офисе генпрокурора считают, что ответственность за данный инцидент несет ответственность администрация следственного изолятора.

Попытка побега стала возможной из-за отсутствия надлежащего контроля за режимом, условиями содержания и охраной заключенных под стражу несовершеннолетних. Должностным лицам следственного изолятора было известно, что один из несовершеннолетних относится к группе риска как склонный к побегам. Однако эта информация ими игнорировалась. Без внимания оставлена социально-воспитательная, индивидуально-профилактическая и психологическая работа с подростками.

По факту побега подростков в Черниговском следственном изоляторе будет проведено служебное расследование. Беглецы предстанут перед судом за попытку побега с применением насилия (ч. 2 ст. 393 УК Украины). Им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в житомирском и винницком СИЗО появились VIP-камеры.