При крушении небольшого самолета Piper PA-32 в пригороде Солт-Лейк-Сити, штат Юта, погибли три человека, в том числе пилот, женщина и 9-месячный ребенок. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на местную полицию.

Всего на борту самолета находились шесть человек. Уцелевшая женщина находится в критическом состоянии, а 2-летний ребенок - в стабильном. Чудом избежал серьезных травм 12-летний мальчик, его уде выписали из больницы.

Машина рухнула на жилой дом. В момент аварии там находилась пожилая женщина, ее увезли в реанимацию в тяжелом состоянии.

На месте крушения вспыхнул сильный пожар, огнем повреждены соседние здания. На месте крушения работают сотрудники экстренных служб. Специалисты выясняют причины аварии.

Ранее сообщалось, что расшифровка "черных ящиков" сбитого самолета МАУ уже дала результаты.