В немецком городе Везель, в результате падения двухместного самолета на жилой дом, погибли находившиеся на борту люди, а также женщина, которая проживала в пострадавшей от авиакатастрофы квартире. Об этом сообщает RP Online.

По данным издания, в результате крушения была полностью разрушена квартира на верхнем этаже, там также произошел пожар.

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Женщина, проживавшая в пострадавшей квартире, получила тяжелые ожоги и скончалась в "скорой". С ней был ребенок, он выжил.

Погибли два человека, находившиеся в самолете.Также, известно еще о нескольких раненых.

Причины падения самолета изучают специалисты.

По данным полиции, есть признаки, что аппарат начал распадаться в воздухе на части.

Как мы ранее сообщали, в Нидерландах расследуют, почему Киев не закрыл небо.

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