В Германии самолет упал на жилой дом: есть погибшие [ Редактировать ]
В немецком городе Везель, в результате падения двухместного самолета на жилой дом, погибли находившиеся на борту люди, а также женщина, которая проживала в пострадавшей от авиакатастрофы квартире. Об этом сообщает RP Online.
По данным издания, в результате крушения была полностью разрушена квартира на верхнем этаже, там также произошел пожар.
Женщина, проживавшая в пострадавшей квартире, получила тяжелые ожоги и скончалась в "скорой". С ней был ребенок, он выжил.
Погибли два человека, находившиеся в самолете.Также, известно еще о нескольких раненых.
Причины падения самолета изучают специалисты.
По данным полиции, есть признаки, что аппарат начал распадаться в воздухе на части.
Как мы ранее сообщали, в Нидерландах расследуют, почему Киев не закрыл небо.
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