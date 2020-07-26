В столичном Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом сообщил и.о. директора "Киевского городского лабораторного центра" Сергей Чумак.

В одном из общежитий лабораторно подтвердили 52 случая заболевания COVID-19 среди курсантов.

Первые четыре случая были обнаружены с 22 по 24 июля. За вчера (25 августа - ред.) в заведении протестовали еще 61 курсанта, которые были в контакте с заболевшими. Среди них сегодня - 48 положительных результатов исследования методом ПЦР.

Всего в общежитии проживают 152 курсанта. В здании проводится дезинфекция. Медики устанавливают всех контактных лиц. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов, в общежитии выделены помещения для изоляции заболевших.

Утром 26 июля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 95 жителей столицы. В больницы госпитализировали 10 пациентов.

Ранее сообщалось, что в Киеве закрыли монастырь из-за вспышки коронавируса.