За минувшие сутки, 25 июля, в Украине диагностировали 920 новых случаев заражения COVID-19, 15 человек умерли. Об этом сообщает СНБО Украины.

По состоянию на утро 26 июля в Украине выявили 64 849 больных коронавирусом. Из них 1 605 человек умерли,

35 807 - выздоровели.

Лидерами по числу новых инфицированных остаются Львовская область (+130), Киев (+95), Ивано-Франковская (+88) и Ровенская области (+85). Не зафиксированы новые случаи заболевания в Черкасской и Херсонской областях.

Во всем мире COVID-19 подтвержден у 16,047 млн человек.

Ранее сообщалось, что в Киеве закрыли монастырь из-за вспышки коронавируса.