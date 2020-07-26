Коронавирус в Украине: 920 новых заболевших и 15 жертв [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 25 июля, в Украине диагностировали 920 новых случаев заражения COVID-19, 15 человек умерли. Об этом сообщает СНБО Украины.
По состоянию на утро 26 июля в Украине выявили 64 849 больных коронавирусом. Из них 1 605 человек умерли,
35 807 - выздоровели.
Лидерами по числу новых инфицированных остаются Львовская область (+130), Киев (+95), Ивано-Франковская (+88) и Ровенская области (+85). Не зафиксированы новые случаи заболевания в Черкасской и Херсонской областях.
Во всем мире COVID-19 подтвержден у 16,047 млн человек.
Ранее сообщалось, что в Киеве закрыли монастырь из-за вспышки коронавируса.
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