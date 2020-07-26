Допомогти дитині. Наша землячка - чотирирічна Єва - зараз лікується в Ізраїлі. Дівчинка бореться з важким онкологічним захворюванням. Лікарі дають хороші прогнози, але на продовження лікування потрібні гроші. Про історію боротьби за життя - у матеріалі моїх колег.

Почалася ця історія банально. У квітні батьки виявили в маленької Єви невеличку ґулю за вухом. Потім візити до лікарів. Ті запевнили, що це цілком безпечно і запропонували прооперувати, бо припухлість продовжувала збільшуватися.

Юрій Юхман, тато Єви:

Ми прийняли рішення про проведення операції, пухлину видалили, але після двох-трьох тижнів на тому ж самому місці шишка виросла знову. Ще через пару тижнів прийшли результати біопсії, які підтвердили, що це онкологія.

Далі сталася помилка в діагнозі - визначили лейкоз із відповідним лікуванням. Батьки Єви - Юра і Наташа - зв'язувалися з багатьма медиками по всьому світу, але через пандемію коронавірусу ніхто не хотів брати дитину на лікування. Відгукнулася тільки одна клініка - "Іхілов" у Тель-Авіві. Тутешні лікарі швидко усе з'ясували і виправили діагноз у дитини лімфома, яка вимагає іншого підходу. Декілька курсів інтенсивної хіміотерапії, потім ще, так звана, суха хімія і постійний контроль, щоб зрозуміти, що лікування ефективне.

Юрій Ранков, директор міжнародного департаменту Першого медцентру м.Тель-Авів:

В среднем, такое лечение занимает порядка двух лет, надо отметить, что прогноз очень неплохой. Если организм будет отзываться на лечение соответствующим образом, есть очень большая вероятность, что удастся ребенка вылечить.

Далі, як зазвичай буває, питання впирається в гроші. Частину вдалося знайти дали друзі й родичі. Решту сім'я Єви намагається зібрати за допомогою небайдужих співгромадян.

Юрій Юхман, тато Єви:

Попередня вартість лікування за підрахунками клініки близько 200 тисяч доларів.

Переказати гроші можна на картку:

Приватбанку: 5363 5420 1200 8257

чи Монобанку: 4441 1144 5088 1196

Або за реквізитами по Україні:

Отримувач Юхман Юрій Михайлович

IBAN UA613220010000026203307239495 ІПН/ЄДРПОУ 2781405893

Призначення платежу: Для поповнення картки 4441114450881196, Юхман Юрій Михайлович, 2781405893

Усі небайдужі можуть допомогти. На екрані - реквізити батька дівчинки. Навіть зовсім незначна сума допоможе маленькій українці перемогти страшну хворобу. Сім'я Юхман просить не залишатися осторонь.