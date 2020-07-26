Голлівудські пристрасті в Лондоні. Британський суд продовжує встановлювати, чи бив Джонні Депп свою колишню дружину. Юристи й журналісти обговорюють усі найінтимніші подробиці життя зіркового подружжя. Дійшло до того, що актор уже позивається на пресу.

Тонкощі зовсім не "кіношної" історії - знає наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Суд за позовом Джонні Деппа триває вже два тижні. Голлівудський актор захищає свою честь, мовляв, ніколи не піднімав руки на жінку. Для встановлення правди - у суді вже перебрали цілу гору брудної білизни колишнього подружжя.

Що не день, то нові подробиці бурхливого інтимного життя голлівудських зірок. Під час першої частини засідань свідчив сам позивач. А тепер дійшла черга до його ексдружини. 34-річна Ембер Герд - головний свідок захисту. Акторка наполягає, що терпіла постійні знущання від чоловіка. Він неодноразово її ображав, штовхав, душив і навіть погрожував вбити. Серед доказів - фотографії побоїв та аудіозаписи розмов.

- Я вдарив тебе головою у чортове... - Я не могла повірити, що ти це зробив. - Чоло. Це не ламає носа.

Герд розповіла суду, що жила у постійному страху. Тим паче, Депп страждав від наркотичної та алкогольної залежностей. Але і сам актор, й інші свідки обвинувачення кажуть, що саме Герд починала всі сварки. І неодноразово нападала на чоловіка з кулаками. І як доказ надають цей допит, де акторка визнає, що вдарила Деппа.

Я задала вам просте питання: так чи ні? - Тоді знімайте це запитання, бо вона вам відповідала, а ви не хотіли слухати. - Міс Герд, чи були випадки до сьогодні, коли ви били Джонні Деппа? - Протестую. - Міс Герд, чи били ви коли-небудь Джонні Деппа. - Я запитую, так чи ні? - Він намірявся штовхнути мою сестру зі сходів. Вона намагалася нас розійняти. Коли він торкнувся її, я не знаю, що я зробила, але знаю, що я кинулася попередити смертельну небезпеку, яка загрожувала моїй сестрі.

На захист Джонні Деппа виступили і його колишні наречені Вайнона Райдер та Ванесса Параді. Жодна не може повірити в жорстокість Деппа. Мовляв, за роки, прожиті разом, знають його лише як добру та порядну людину. Далі у суді чекають свідків захисту - це друзі Ембер Герд. А отже, публіку чекають нові подробиці бурхливих стосунків голлівудських зірок.