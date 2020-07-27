Итоги первого полугодия 2020 года негативны по всем направлениям экономической деятельности, но особенно ощутим обвал промышленного производства в стране. Как сообщает Государственная служба статистики, за первое полугодие 2020-го Украина потеряла 8,3% промышленного производства.

Прирост отмечен только в трех отраслях промышленности: производство кокса и продуктов нефтепереработки (+1,3%), производство химической продукции (+7,8%) и фармацевтическая промышленность (+4,5%).

Во всех остальных отраслях украинской промышленности - спад, причем в ряде отраслей - более чем значительный, а именно:

в легкой промышленности - 16,9%;

в деревообработке - 11,3%;

в производстве резины и пластмассы - 10,4%;

в металлургическом производстве - 14,2%;

в машиностроении - 22,2%;

в автопроме - 30,8%.

Такого падения украинская промышленность не знала с 2014 года. При этом крайне важно понять истинные причины этого обрушения промышленного производства в Украине.

Власть утверждает, что причина - пандемия коронавируса и что сейчас, выходя из карантина, украинская экономика якобы "восстанавливается". Все эти объяснения - циничный обман. Украинская промышленность снижала объемы производства весь прошлый год. Причины падения не были устранены и, соответственно, падение продолжилось и в текущем году.

Более того, уже второй Кабмин при нынешней власти так и не удосужился разработать план выведения украинской промышленности из кризиса. Украина теряет сотни тысяч рабочих мест, миллиарды долларов валютной выручки, недополученной из-за снижения экспорта, а правительство преступно бездействует!

Продолжение такой неадекватной политики нынешнего Кабмина ведет страну к экономической и социальной катастрофе.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"