Падение промышленности - результат неадекватной политики Кабмина - Виктор Медведчук [ Редактировать ]
Итоги первого полугодия 2020 года негативны по всем направлениям экономической деятельности, но особенно ощутим обвал промышленного производства в стране. Как сообщает Государственная служба статистики, за первое полугодие 2020-го Украина потеряла 8,3% промышленного производства.
Прирост отмечен только в трех отраслях промышленности: производство кокса и продуктов нефтепереработки (+1,3%), производство химической продукции (+7,8%) и фармацевтическая промышленность (+4,5%).
Во всех остальных отраслях украинской промышленности - спад, причем в ряде отраслей - более чем значительный, а именно:
- в легкой промышленности - 16,9%;
- в деревообработке - 11,3%;
- в производстве резины и пластмассы - 10,4%;
- в металлургическом производстве - 14,2%;
- в машиностроении - 22,2%;
- в автопроме - 30,8%.
Такого падения украинская промышленность не знала с 2014 года. При этом крайне важно понять истинные причины этого обрушения промышленного производства в Украине.
Власть утверждает, что причина - пандемия коронавируса и что сейчас, выходя из карантина, украинская экономика якобы "восстанавливается". Все эти объяснения - циничный обман. Украинская промышленность снижала объемы производства весь прошлый год. Причины падения не были устранены и, соответственно, падение продолжилось и в текущем году.
Более того, уже второй Кабмин при нынешней власти так и не удосужился разработать план выведения украинской промышленности из кризиса. Украина теряет сотни тысяч рабочих мест, миллиарды долларов валютной выручки, недополученной из-за снижения экспорта, а правительство преступно бездействует!
Продолжение такой неадекватной политики нынешнего Кабмина ведет страну к экономической и социальной катастрофе.
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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